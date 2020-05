W Watykanie zawrzało po filmie Sekielskich? "Duże prawdopodobieństwo, że ukarzą biskupa Janiaka"

gaz-wegaz pół godziny temu Oceniono 11 razy 5

I co z tego, że ukarzą tego chłopka-roztropka? To niczego nie rozwiązuje!

Na początek do dymisji cały episkopat, a potem won ze stanu duchownego tych wszystkich Głódziów i Gulbinowiczów. Dopiero wtedy możemy zacząć mówić, że coś NAPRAWDĘ dzieje się w tej sprawie.