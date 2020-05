Dyrekcja Trójki: "Słuchacze mogą głosować na piosenkę Kazika" i "Staramy się wyjaśnić prawdę"

religijnych.uczuc.obraza 4 godziny temu Oceniono 31 razy 31

Rekonstrukcja wydarzeń z piątku, 15 mają:

1. Godzina 12.00 - kończy się głosowanie na piosenki do 1998 notowania listy przebojów trójki.

2. Godzina 12.05 - do redakcji Trójki wkraczają Marek Niedźwiecki i Bartosz Gil z prostym zamiarem zdradzieckiego uderzenia w fundamenty naszej ojczyzny - Polski.

3. Niedźwiecki i Gil wypowiadają słowa "Na pohybel pisowcom" i pomiędzy 12.15 a 18.55 dokonują odrażającej manipulacji.

4. Pomiędzy godziną 19.05 a 21.59 dyrektor Tomasz Kowalczewski słucha listy przebojów i z każdą emitowaną piosenka nabiera coraz większych podejrzeń co do ustawionych rezultatów. Pomaga mu w tym zgromadzona przez niego kwerenda (w excelu) z poprzednich 1997 notowań.

5. Godzina 21.55 - spisek zostaje zdemaskowany, w notowaniu zwyciężył utwór nieprawomyślny.

6. Jak w przypadku poprzednich notowań do pracy zabierają się redakcyjni informatycy którzy odkrywają straszliwą prawdę.