Niedziele handlowe 2020. Czy 24 maja wypada niedziela handlowa?

Od tego roku niedziele handlowe będą mogły wypadać maksymalnie siedem razy w roku. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że sklepy będą zamknięte w dni, kiedy wypadają święta ustawowo wolne od pracy. Do końca tego roku będą to jeszcze:

czwartek 11 czerwca - Boże Ciało,

sobota 15 sierpnia - Święto Wojska Polskiego, Wniebowzięcie NMP,

niedziela 1 listopada - Wszystkich Świętych,

środa 11 listopada - Święto Niepodległości,

piątek 25 i sobota 26 grudnia - Boże Narodzenie.

W niedzielę 24 maja nie zrobimy zakupów. Zgodnie z terminarzem niedziele handlowe w 2020 roku wypadają w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i jedną niedzielę poprzedzającą Wielkanoc oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Następne terminy, kiedy sklepy mogą być otwarte w niedziele przypadają: 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Obostrzenia obowiązujące w sklepach

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami rządu w galeriach handlowych na jednego klienta ma przypadać 15 metrów kwadratowych powierzchni. W większości dużych placówek oznacza to, że do danego centrum handlowego będzie mogło wejść około dwóch tysięcy osób. W sklepach o powierzchni mniejszej niż 100 metrów kwadratowych zakupy może robić do czterech klientów na jedną kasę.

Klienci muszą pamiętać, że nadal obowiązuje reżim sanitarny, którego należy przestrzegać robiąc zakupy. W sklepie musimy nosić jednorazowe rękawiczki - często pracownicy proszą klientów o dodatkową dezynfekcję rąk. Należy też mieć zakryte usta i nos oraz pamiętać o zachowaniu odległości dwóch metrów od pozostałych osób. Pomocne mogą być w tym taśmy umieszczone na podłogach sklepów lub znaki stojące, które powinny odmierzać zalecane odległości dla osób stojących w kolejkach do kas. Rekomendowane są także płatności bezgotówkowe - np. kartą czy telefonem.