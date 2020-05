Rzecznik Praw Dziecka powołał pierwszego członka komisji ds. pedofilii. To Błażej Kmieciak z Ordo Iuris

Państwowa komisja ds. pedofilii, którą powołano w 2019 roku, miała być odpowiedzią na dyskusję, która wybuchła po publikacji pierwszego filmu braci Sekielskich o pedofilii w Kościele pt. "Tylko nie mów nikomu". Jak opisywaliśmy na Gazeta.pl, mimo szumnych zapowiedzi przez ostatni rok nie powołano ani jednego członka komisji, więc jej powołanie było jedynie teoretyczne.

REKLAMA

Zobacz wideo Problem pedofilii w Kościele. Nitras: Obwiniam Kaczyńskiego o bezczynność

Komisja ds. pedofilii ma pierwszego członka. To prawnik i ekspert Ordo Iuris

W poniedziałek Biuro Rzecznika Praw Dziecka Mikołaja Pawlaka poinformowało, że powołał on pierwszego członka państwowej komisji. To Błażej Kmieciak - doktor habilitowany nauk prawnych, który wcześniej był ekspertem Rzecznika Praw Pacjenta do spraw bioetycznych i członkiem zespołu do spraw Ochrony Autonomii Rodziny i Życia Rodzinnego przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Kmieciak, o czym biuro rzecznika już nie wspomina, jest także ekspertem konserwatywnej, katolickiej fundacji Ordo Iuris, która walczy m.in. o zakaz prawa do aborcji i o zakaz edukacji seksualnej - pełni rolę Koordynatora Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris.

Z informacji podanych przez biuro rzecznika wynika, że pierwszy członek komisji został powołany w piątek 15 maja - w ubiegłym tygodniu jednak nie odpowiadano na pytania dziennikarzy w tej sprawie.

Podczas przekazywania informacji o powołaniu członka komisji ds. pedofilii, Rzecznik Praw Dziecka podkreślił, że ma nadzieję, iż komisji uda się wyjaśnić "wszystkie przypadki nadużyć seksualnych wobec dzieci". Nie wspomniał bezpośrednio o przypadkach pedofilii w Kościele katolickim.

Nigdy nie będzie zgody na krzywdzenie dzieci, a każdy, kto jest temu winny, niezależnie kim jest i jakie ma wpływy, musi ponieść surową karę. Ufam, że dzięki takim bezkompromisowym ekspertom, jak doktor habilitowany Błażej Kmieciak, każdy sprawca, któremu dotąd udawało się uniknąć sprawiedliwości, w końcu odpowie za swoje czyny

- oświadczył Pawlak.

Zgodnie z wrześniową ustawą o jej powołaniu komisja ma być siedmioosobowa: jej pozostali członkowie będą wybierani także przez Sejm, Senat, prezydenta i szefa rządu.