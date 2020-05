Pruszcz Gdański. 24-latek uprowadził swoją byłą partnerkę i ich dziecko. Kobiecie udało się zadzwonić

"Policjanci z Pruszcza Gdańskiego proszą o pomoc w ustaleniu miejsca aktualnego pobytu 24-letniego Piotra Lejk. Mężczyzna jest podejrzany o pozbawienie wolności oraz groźby karalne" - napisano w komunikacie policji. Za zgodą prokuratury udostępniono też zdjęcie mężczyzny.

REKLAMA

Pruszcz Gdański: policja poszukuje 24-latka. Piotr Lejk wcześniej uprowadził swoją byłą partnerkę i dziecko

24-latek ostatnio mieszkał w gminie Przywidz w województwie pomorskim. Piotr Lejk poszukiwany jest w sprawie pozbawienia wolności oraz kierowania gróźb karalnych wobec swojej byłej partnerki. Osoby, które mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego miejsca pobytu proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Pruszczu Gdańskim. Informacje można przekazywać pod numer 47 74 24 222 lub przesyłając na adres rzecznik.pruszcz@gd.policja.gov.pl.

Jak podaje TVN24 do ostatniego porwania doszło w ubiegłym tygodniu we wsi Gołębiewko na Pomorzu. 24-latek miał siłą wciągnąć do samochodu swoją byłą partnerkę oraz ich 3-letnie dziecko. 25-latce udało się zadzwonić do swojej matki tak, że porywcza tego nie zauważył. Matka porwanej natychmiast poinformowała służby. Patrole policji z całego powiatu zorganizowały blokadę. W poszukiwaniach udział wziął także policyjny śmigłowiec.

Mężczyzna pozwolił kobiecie i dziecku opuścić pojazd po tym, jak zorientował się, że jest poszukiwany. Po kilku kilometrach porzucił samochód i uciekł do lasu. Tam urywa się ślad.

Poszukiwany działał w warunkach recydywy. Niedawno sąd skazał go za podobne porwanie, które miało miejsce w ubiegłym roku. 24-latek porwał wtedy swojego starszego, 5-letniego syna. Śledczym udało się namierzyć samochód, a po dwóch godzinach negocjacji mężczyzna poddał się i wypuścił dziecko. Jak się okazało był pod wpływem narkotyków.