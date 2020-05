Ruch Autonomii Śląska o działaniach rządu. "Zaciskajmy pięści, nie zęby"

roman_czwarty godzinę temu Oceniono 9 razy 9

Czy Śląsk to Polska a Ślązacy ... Polakami?

Morawiecki "dziękujemy wspaniałym rodakom ze Śląska ..."

Kaczyński "Śląsk to zakamuflowana opcja niemiecka ..."

Wirus ... nie ma w tym temacie zdania. Chociaż ?

Morawiecki "gdyby nie Śląsk, to liczba zakażeń by spadała ...".

????????????????