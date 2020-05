"Zabawa w chowanego". Tomasz Sekielski: Mam nadzieję, że niedługo zniknie temat piosenki Kazika

banc76 godzinę temu Oceniono 4 razy 4

Poprzedni film był bardziej wstrząsający. Ale to zrozumiałe. Tamte konfrontacje ofiar z oprawcami były bardzo poruszające. No i co z tego. 3 miesiące po (sierpień 2019) głównym tematem, którym zajmował się kościół (a również media i politycy) było LGBT+. Komisja kościelna odbębniona, komisja parlamentarna odbębniona, wysłannik papieża przeleciał i spokój, cisza ....



Ten film dotyczy bardziej mechanizmów w kościele, więc jest bardziej syntetyczny i przegadany. Dlatego reakcje też będą mniej spektakularne. Co więcej temat już trochę spowszedniał.

Gdyby ktoś (jakaś fundacja albo dziennikarze) udowodnili podobną działalność wszystkim biskupom/diecezjom to było by coś. A tak w ostateczności odstrzelą tego jednego biskupa (jakoś łagodnie) i dalej będą udawali świętych.