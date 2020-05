Wypadek pod Górzycą w Lubuskiem. Zginęło trzech młodych mężczyzn

krakman81 2 godziny temu Oceniono 3 razy 3

W weekend jeździłem po powiatowych i lokalnych drogach podgórskich miejscowości. Zauważyłem dużo wiejskiej młodzieży w kilkunastoletnich, wyższych modelach BMW i Audi no i oczywiście trochę Passatów (Golf już widać jest passe). Bardzo fajnie, że chłopcy mogli z saksów przywieźć trochę grosza i samochody od Turka, ale fajnie jakby nauczyli się jeździć.

Wyprzedzanie pod górkę, przed zakrętem, mijanie poboczem na wąskiej drodze. Do tego w zabudowanym terenie grubo ponad 90, czasami 100. Podobnie wygląda sytuacja wyprzedzania rowerzystów lub omijania pieszych. Zakręt, szczyt wzniesienia, co tam... zmieścisz się. Takie same lub podobne rejestracje po wjechaniu np. do Krakowa, nie za bardzo wiedzą co się dzieje i jak jeździć. Zakopianka już bywa problemem, bo w sobotę dwóch podobnych typków z mlekiem pod nosem, co jechali gęsiego spowodowało kolizję w kierunku do Krakowa, jakieś kilkaset metrów przede mną.



Nie wiem jaka tutaj była przyczyna wypadku, ale statycznie najczęściej to brak wyobraźni jeżeli chodzi o młodych ludzi.