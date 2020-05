"Zabawa w chowanego". Bohater filmu: Ten film to była najlepsza terapia, jaką przeżyłem

Jakub Pankowiak, bohater filmu braci Sekielskich pt. "Zabawa w Chowanego", udzielił wywiadu portalowi Onet.pl. Jeszcze jako dziecko był on wykorzystywany seksualnie przez księdza Arkadiusza H. Ofiarą tego samego duchownego padł także jego brat, Bartłomiej. Jakub Pankowiak twierdzi, że ks. Arkadiusz H. wykorzystywał go przez ok. półtora roku. Zgodnie z jego pamięcią w tym czasie mogło dojść między nimi do nawet kilkuset zbliżeń.

Jakub Pankowiak powiedział w Onecie, że molestowanie przez księdza miało wpływ na całe jego życie. Mężczyzna miał problemy z zaufaniem do innych osób, bał się nawiązywania bliskich relacji z kobietami, a wiele dni stracił bezproduktywnie, nie będąc w stanie nawet zjeść śniadania. Przełomowa okazała się decyzja jego brata Bartka, który jako pierwszy stwierdził, że zgłosi się do braci Sekielskich i opowie swoją historię. Początkowo Jakub Pankowiak nie przyjął tej decyzji z radością. Bał się, jak zareagują na to jego rodzice i co się wydarzy, gdy historię jego rodziny pozna cała Polska. Z czasem zmienił zdanie.

- Słuchając poszkodowanych z pierwszej części [z filmu "Tylko nie mów nikomu" - red.] uświadomiłem sobie, że to jest jedyna droga, że by cokolwiek zmienić. [...] Stwierdziłem, że trzeba stanąć w prawdzie i dać energię sobie i innym. Od tego czasu wszystko zaczęło się bardzo szybko zmieniać. Film "Zabawa w chowanego" to była najlepsza terapia, jaką przeżyłem. Konfrontacja oko w oko z księdzem Arkadiuszem H. w prokuraturze, bycie w miejscach, w których to się działo, rozmowy z przedstawicielami władz kościelnych uświadomiły mi, że nie ma innego wyjścia, nie można się z tym problemem ukrywać - powiedział Jakub Pankowiak.

"Zabawa w chowanego".

Film "Zabawa w chowanego" miał premierę w sobotę 16 maja. Produkcja ta to drugi film dokumentalny Tomasza i Marka Sekielskich, który opowiada o pedofilii w Kościele katolickim. Bohaterami tej części są m.in. ks. Arkadiusz H., który został oskarżony o pedofilię oraz biskup kaliski Edward Janiak, który miał pomagać w przenoszeniu oskarżonego duchownego z parafii na parafię. Po premierze filmu głos w tej sprawie zabrał m.in. prymas Polski Wojciech Polak.

"Film 'Zabawa w chowanego', który obejrzałem, ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży. [...] Każda prawdopodobna wiadomość o wykorzystaniu seksualnym osoby małoletniej przez księdza, która wpływa do biskupa lub do kurii, musi być w Kościele uznana za zawiadomienie zobowiązujące do wszczęcia dochodzenia kanonicznego oraz do ograniczenia duchownego w czynnościach. Niedopuszczalne jest przesuwanie podejrzanego księdza do miejsca, w którym może mieć jakikolwiek kontakt z dziećmi" - napisał prymas Polski, informując, że jako Delegat Episkopatu Polski ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, zwrócił się poprzez Nuncjaturę do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania "dotyczącego zaniechania wymaganego prawem działania" przeciwko biskupowi Edwardowi Janiakowi.