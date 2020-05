Kiedy otwarcie granic? Jadwiga Emilewicz podała prawdopodobną datę

Jadwiga Emilewicz była gościnią programu "Wszystko o koronawirusie" w telewizji Polsat News, gdzie odpowiadała na pytania widzów. Jednym z nich było pytanie o otwarcie granic. Wicepremierka powiedziała, że ze wstępnych zapowiedzi wielu państw europejskich wynika, że chcą otworzyć swoje granice 15 czerwca. Podobny plan ma także Polska.

REKLAMA

- My również zakładamy, że jeśli sytuacja będzie się rozwijać nie w szybszym tempie niż ma to miejsce teraz, to po 15 czerwca będzie możliwe otwarcie granic. Mówię to z dużą rezerwą - powiedziała Jadwiga Emilewicz.

Zapytana o możliwość stworzenia strefy turystycznej z sąsiadującymi z Polską krajami ministra rozwoju stwierdziła, że rządy różnych państw już o tym rozmawiają.

- Jeżeli kraje graniczące z nami mają opanowaną sytuację epidemiczną, mają pewne standardy bezpieczeństwa i higieny analogiczne do naszych i są gotowe otworzyć w naszą stronę, to my powinniśmy stosować zasady partnerstwa - mówiła Emilewicz.

Zobacz wideo #Biznes Walczy - Zamknięcie granic uniemożliwiło im wyprawy. Fotografowie mają nowe pomysły i zdradzają nam kilka trików

Kontrole graniczne przedłużone do 12 czerwca

15 maja ogłoszono, że kontrola graniczna na granicy wewnętrznej zostaje przedłużona do 12 czerwca, a granicę z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Wciąż prowadzone są także kontrole na lotniskach i w portach lotniczych, utrzymywane są też ograniczenia dotyczące wjazdu cudzoziemców do Polski. Co do zasady po przekroczeniu granicy i wjeździe do Polski trzeba odbyć 14-dniową kwarantannę. Z tego obowiązku zwolnieni są m.in. marynarze, zawodowi kierowcy oraz osoby przekraczające granicę Polski "w celu wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie UE lub EOG".