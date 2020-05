Prokuratura zabrała głos ws. filmu Sekielskich. Zaprzecza, jakoby śledczy "nie mieli swobody"

niko8472 2 godziny temu Oceniono 48 razy 44

Czy prokuratura zajmuje się już panem Zaradkiewiczem? Byłym p.o. I prezesa SN? Bo tak jakoś zdaje się trochę narozrabiał...



Artykuł 271 k.k. § 1, za to jest do 5 lat a i mataczenie wchodzi w grę... Czy może ten pan należy do "nadzwyczajnej kasty" dlatego pan prokurator zero go chroni?



Kwestia legalności zgłoszonych kandydatur na I Prezesa SN jest otwarta...