zdradliwe_pisozyty 2 godziny temu

Moralnym sprawcą bezkarności pedofilskiego kleru jest skorumpowane państwo co włazi dudę kościołowi za wyborcze głosy oraz przygłupi sÓweren, który jest indoktrynowany od kolebki bajkami z mchu i paproci



Jesteśmy niestety na takim etapie rozkładu państwa, że zgłosował bym nawet za narodowcami (choć brzydzę sie nimi) jeżeli tylko obiecają posadzić skorumpowanych polityków, tych co łamali konstytucję oraz przegonić czarną zarazęz Polski.



Nic nie mam do związków religijnych pod warunkiem, że ludzie będą przystępować do nich dobrowolnie jako pełnoletni.



Czarna zaraza czyli Katolska Korporacja powinna być w Polsce zdelegalizowana natychmiast!