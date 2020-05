"Zabawa w chowanego". Komentarze: "Ofiary nie mogą nikomu ufać", "czas wyspowiadać Kościół"

polakadam 2 godziny temu Oceniono 30 razy 22

Na prawicowych forach zapanowała sraczka. Bronią kościoła . Najczęściej powtarzają argument czemu Sekielski nie zrobi filmu o pedofilii w innych środowiskach? Jakby mysleli że to w jakiś sposób może usprawiedliwić pedofilię w kosciele.

Mohery chciały nawet przekupić Sekielskiego: Zgłosił się do nas tajemniczy inwestor, który chciał zainwestować w film o SKOK-ach mimo że my te pieniądze już zebraliśmy. Prowadziłem z nim korespondencję przez jakiś czas, (...) spotkałem się z nim w jednym z hoteli i po dłuższej rozmowie o różnych rzeczach dookoła tego, co robimy, nagle zacząłem słuchać, jak to biskup, który jest bohaterem naszego filmu "Zabawa w chowanego", jest fantastyczną osobą, samym dobrem i wszystko czego dotknie, zamienia wręcz w złoto. I padła propozycja zapewnienia, że my nie możemy tej osoby absolutnie skrzywdzić (...) i padło zapytanie, ile pieniędzy musielibyśmy dostać, żeby ten biskup w filmie się nie pojawił - mówił w Onet Rano Marek Sekielski.