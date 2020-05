Na protest w Warszawie miały przyjechać setki górników. Zrezygnowali w ostatniej chwili

ar.co 25 minut temu Oceniono 12 razy 10

Pieszczoszki PiS-u nagle zrezygnowały? No co za niespodzianka...

A może tak na rządowe postojowe, 1200 brutto na miesiąc, święte krowy się wybiorą? Dla budżetu czysty zysk, podatnik dopłaci do każdego o kilka tysięcy mniej niż do tej pory.