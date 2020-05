B. prezes "Nie lękajcie się" oskarżony o wyłudzenie. Okłamał ofiarę pedofila, że jest chory

Oficjalne potwierdzenie aktu oskarżenia uzyskała "Gazeta Polska Codziennie". Jak czytamy w odpowiedzi Prokuratury Krajowej, cytowanej przez portal niezalezna.pl, Marek L. został oskarżony tydzień temu o oszustwo.

B. prezes "Nie lękajcie się" oskarżony. Grozi mu nawet 8 lat więzienia

Były prezes Fundacji "Nie lękajcie się", której celem było wsparcie ofiar księży pedofilów, zawarł z podopieczną organizacji umowę na pożyczkę 20 tys. zł i uzyskał od niej darowiznę w wysokości 10 zł, "zapewniając, że środki te przeznaczy na pokrycie kosztów swojego leczenia".

"Wykorzystując jej zaufanie, swoim zachowaniem wprowadził ją w błąd co do przeznaczenia uzyskanych środków i potrzeby ich uzyskania, gdyż w rzeczywistości nie chorował, a tym samym pieniędzy nie przeznaczył na leczenie. Marek L. nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i złożył wyjaśnienia" - czytamy w przytaczanej odpowiedzi z Prokuratury Krajowej.

"Wiedział, że kobieta martwi się jego stanem zdrowia"

Jak poinformowali śledczy, L. przyznał, że w tamtym okresie potrzebował pieniędzy. "Wiedząc, że pokrzywdzona dysponuje środkami finansowymi, zwrócił się do niej. Przyznał, że okłamał ją, mówiąc, że jest chory i potrzebuje pieniędzy na operację. Wiedział, że kobieta martwi się jego stanem zdrowia, a ponadto darzy go zaufaniem wynikającym z ich dotychczasowej współpracy w fundacji, w związku z czym zdecyduje się mu przekazać pieniądze" - poinformowała prokuratura.

L. ostatecznie oddał pożyczone pieniądze po tym, jak sprawa została nagłośniona przez media. Sprawę szefa "Nie lękajcie się" w maju ubiegłego roku opisała "Gazeta Wyborcza". Z tekstu wynikało, że Marek L. miał pożyczyć od 26-letniej ofiary jednego z księży 30 tys. zł na rzekomą operację. Kobieta wcześniej wywalczyła w sądzie milion zł zadośćuczynienia za gwałty i tortury ze strony duchownego.

Gdy sprawa wyszła na jaw, rada fundacji przejęła kontrolę nad funduszami fundacji, którymi dotychczas jednoosobowo zarządzał L. Dotychczasowy prezes podał się do dymisji i wystosował oświadczenie, w którym stwierdził, że "zawiódł zaufanie ofiar duchownych, które zwróciły się o pomoc".