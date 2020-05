W sobotę premiera "Zabawy w chowanego" braci Sekielskich. Gdzie oglądać online?

almagus 3 godziny temu Oceniono 4 razy 2

Brzeszczot pieszczot



Morały, banały!



Choć kaczuszko do skubania.

Z ojcem zdejm ubrania.

Weźmie cię na kolanka...

Ty dewiantów kochanka!



Klasztorna z ciebie dziecina.

Nie wiesz co to rodzina.

Blade twoje lica.

Pewnie jesteś dziewica?



A mój brzeszczot domaga się pieszczot!



Zgniecione łóżko, ubranie.

Czeka cię pokajanie.

Sepleniłaś paciorek.

Ty patrz mi na rozporek.



Bo mój brzeszczot domaga się pieszczot!



Siostra przełożona.

Już jest wtajemniczona.

Dla ciebie też tajemnica.

Bo ty jesteś dziewica.



Tak mój brzeszczot domaga się pieszczot!



Józefa to narzędzie.

Poczęcie z tobą będzie.

Niech ciesiołka Pana.

Będzie dokonana.



Ach jak brzeszczot domaga się pieszczot.



Zaśpiewasz w kościelnym chórze.

Jeśli to będzie dłużej.

Wiesz jak się rusza skórka.

Jak matka zdolnaś córka.



Bo mój brzeszczot domaga się pieszczot!



2009-12-26 almagus