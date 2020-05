Rząd w trakcie epidemii musi zmierzyć się z problemem, który po części sam sobie wyhodował. Śląsk, województwo z największą liczbą zakażeń koronawirusem, stał się ogniskiem podwójnym: zakażeń i ewentualnych niepokojów społecznych. Ogniskami choroby stały się kopalnie, więc górnicy znów podnieśli głowy.

Dają temu wyraz na różne sposoby. Jak na dłoni widać, że tracą cierpliwość. Ostatni komunikat WZZ Sierpień to morze żalu do władz. Morze wypełnione obawami. Związkowcy do tablicy wywołują już nie szefów górniczych koncernów, ale premiera Morawieckiego (którego kpiąco nazywają "posłem ze Śląska", ponieważ startował z Katowic) i prezydenta Dudę.

Ponosicie winę i odpowiedzialność za żniwo, które zbiera koronawirus pośród górników i ich rodzin. To na waszym sumieniu spoczywać będzie każda ofiara tej sytuacji, każda zarżnięta kopalnia. Bo woleliście zajmować się wyborami, zamiast zająć się górnictwem i ochroną ludzi

- pada w stanowisku WZZ "Sierpień 80" z 12 maja.

Rzecznik WZZ Patryk Kosela komentuje odezwę "W górnictwie dramat i kpina. Eksportować Sasina do Putina!" tak: - Kolejne apele, pisma w łagodnym tonie, pozostawały bez odpowiedzi, a sytuacja się pogarsza, stąd taka forma. Okazjonalne wycieczki władzy na Śląsk już nie działają. Słyszymy nieoficjalnie, że są listy kopalń do zamknięcia - mówi Kosela.

Steinhoff: Przyszedł czas prawdy, za to jest cena do zapłacenia

Współautor "Reformy górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1998-2002", były wicepremier i minister gospodarki w rządzie AWS-UW, Janusz Steinhoff mówi wprost:

Związkowcy mają rację, domagając się od rządu informacji, do czego zmierza. Dodatkowo rząd traktował górników wręcz niepoważnie. Za to jest cena do zapłacenia, bo jeśli prezydent i premier zapewniali ich, że górnictwo będzie dalej się rozwijało, to mieli prawo oczekiwać, że rząd ma realne plany. Przez cztery lata rządzący uprawiali jednak propagandę sukcesu. Zaklinali rzeczywistość ręcznie sterując branżą wbrew prawom ekonomii. Teraz przyszedł czas prawdy.

- To smutne, że politycy instrumentalnie traktują górników, ludzi ciężkiej pracy, którzy przecież w znaczącym stopniu domagają się prawdy, ścieżki dojścia do rentowności - dodaje Steinhoff. Gorzko kwituje przy tym, że za to, co obecnie trawi polskie górnictwo, odpowiada nie tylko obecny rząd, ale także ten PO-PSL.

Aczkolwiek aktualnym władzom zarzuca, że doprowadziły do sytuacji, w której górnicy nie chcą rozmawiać np. z zarządem PGG, a jako partnera do pertraktacji upatrują wicepremiera Sasina lub premiera.

Górnicze metody negocjacji

Rozgoryczenie to nie tylko skutek epidemii (wśród górników i ich rodzin jest ponad 1,7 tys. zakażonych), ale też cięć czy niewynegocjowanych, a oczekiwanych podwyżek. W PGG górnicy w maju pracują cztery dni w tygodniu za 80 proc. wynagrodzenia. Taki stan obowiązuje na razie tylko przez miesiąc, bo zawarte porozumienie nie obejmuje dłuższego okresu.

Równocześnie trzeba przypomnieć, że jeszcze niedawno, bo w lutym, górnicy próbowali wywalczyć podwyżki rzędu 12 proc. Ostatecznie do stołu usiadł sam wicepremier, minister aktywów państwowych, Jacek Sasin, a górnicy dostali "tylko: 6 proc.

Tu objawia się opisany przez Janusza Steinhoffa sposób górników na pertraktacje. - Wystąpili o te podwyżki w momencie, gdy branża dołuje totalnie - ich ktoś przekonał, czy przyzwyczaił do takich racji. To doprowadziło do sytuacji, w której polityka a nie ekonomia decyduje o apanażach górników. Tu trudno mieć pretensje, można krytykować radykalizm związku zawodowego, ale ktoś stworzył taką atmosferę i to nie proces z dwóch ostatnich lat. O tym, czy kopalnia będzie istniała, powinny decydować ekonomia i geologia. Obecnie na jednej tonie węgla mamy do kilkunastu dolarów straty - mówi.

"To grzech zaniechania"

To pokazuje, że branża, w którą uderzył nie tylko koronawirus, ale i sytuacja na rynku, niechętnie przystąpi do jakichkolwiek rozmów. Na takie jednak się zapowiada, ponieważ Sasin po wizycie na Śląsku zapowiedział, że w ciągu 2-3 tygodni powstanie program restrukturyzacji energetyki, a do końca czerwca, po konsultacjach ze stroną społeczną, gotowy program dla górnictwa. Nietrudno podejrzewać, że ewentualne cięcia lub radykalne ruchy będzie łatwo uzasadniać recesją i epidemią, a nie błędami przeszłości.

Padały już zresztą zapowiedzi, że w najbliższą sobotę 16 maja górnicy będą protestowali w Warszawie (ostatecznie "z paru względów" odwołane). Kosela podkreśla, że związek nie ma z tym nic wspólnego. - Tych ludzi zbiera taka strona "Brać Górnicza". Nie mamy z tym nic wspólnego, robią to grupy, że tak powiem, egzotyczne - powiązane z ruchami antyszczepionkowymi, anty-5G czy z Pawłem Tanajną - opisuje.

Kopalnia Piast w trakcie epidemii Fot. Grzegorz Celejewski / Agencja Gazeta

Związkowcy czekają na jeszcze jeden termin - 10 czerwca. Jak mówi Kosela, to wtedy Polska Grupa Górnicza ma przedstawić plan naprawczy i określić, jak będzie funkcjonować spółka do końca 2020 roku. Nie wyklucza, że jeśli ten plan będzie dobry, to związkowcy na niego przystaną, łącznie z obniżeniem pensji i czasu pracy o 20 proc. na czerwiec i lipiec. W ten sposób PGG będzie mogła też przystąpić do rządowej tarczy antykryzysowej.

Jak potoczą się te rozmowy? Trudno przewidzieć. Zwłaszcza że po dobrej koniunkturze nie ma śladu, przez epidemię trzeba szykować się na recesję, a sytuacja w górnictwie jeszcze przed pandemią była kiepska.

Steinhoff przy okazji wylicza, że ceny węgla przekładają się przecież na koszty energii, a ta na konkurencyjność polskiego przemysłu. - Restrukturyzacja jest trudna, ale rząd powinien podjąć jakieś działania, zredukować koszty stałe w górnictwie. Jak się rządzi państwem, to trzeba mieć pomysł na reformy, a nie działać na zasadzie rozwiązywania problemów na bieżąco. Obecna sytuacja to efekt grzechu zaniechania - wskazuje.

Epidemia wśród górników PGG nie pomaga

Wszystko to dzieje się w czasie, gdy z powodu epidemii całkowicie lub częściowo zamknięto kilka kopalni na Śląsku, a do koordynacji walki z epidemią w regionie zjawił się m.in. szef GIS Jarosław Pinkas.

Najgorzej sytuacja epidemiczna przedstawia się właśnie w PGG, spółce powstałej już za rządów PiS, która miała podtrzymać funkcjonowanie kopalni i nie pozwolić na ich zamknięcie. Na spółkę zrzuciły się inne spółki skarbu jak PGNiG, Energa czy Enea.

Rzecznik PGG Tomasz Głogowski mówi Gazeta.pl, że (to stan na 15 maja), ograniczone wydobycie obowiązuje w kopalniach Jankowice, Sośnica i Murski-Staszic, a w reszcie kopalń jest kilka przypadków zakażeń, więc trudno nazywać je ogniskami. Zaznacza, że - co oczywiste - dalej pracują ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo w kopalni, wentylację czy kwestie związane z odwadnianiem, bo przecież trzeba utrzymać ich zdolność do rozruchu.

- W przyszłym tygodniu zapadną decyzje, czy dojdzie do wznowienia wydobycia. W PGG jest 990 zakażonych górników, a 2100 osób przebywa w kwarantannie. Tu warto zaznaczyć, że w PGG pracuje 44 tys. osób, a jak dotąd pobraliśmy 9,6 tys. wymazów - mówi Głogowski (wszystkie przytaczane liczby przedstawiają stan na 15 maja).

Co przyczyniło się do powstania ognisk na Śląsku?

Steinhoff krytycznie odnosi się do przygotowania kopalni na koronawirusa. - Jak można było łudzić się nadzieją, że nie pojawi się tam szeroka epidemia, jeśli w górnictwie transport poziomy (pociągi wożące górników na przodki - red.) i pionowy (szyby, tzw. klatki - red.) stanowi zagrożenie? To wręcz podstawowe miejsce do przenoszenia się wirusa. Niewiele zrobiono w tym aspekcie, nie zmieniono organizacji pracy - wylicza. Dodaje, że w trakcie epidemii fabryki samochodów wstrzymały produkcję i teraz mogą ją wznawiać, tymczasem w kopalniach jest na odwrót.

- Słusznie, że w niektórych kopalniach wstrzymano wydobycie, to racjonalne działania. Tylko pytanie: dlaczego tak późno? Problem epidemiologiczny na Śląsku jest bardziej skomplikowany. Górnicy mieszkają w osiedlach mieszkaniowych, budowanych w przeszłości przez kopalnie, kontaktują się między sobą - dopowiada Steinhoff.

Na te stwierdzenia Steinhoffa o możliwym niefrasobliwym potraktowaniu bezpieczeństwa i zignorowania możliwości przenoszenia koronawirusa podczas zjazdów lub transportu do kopalni reaguje w rozmowie z Gazeta.pl rzecznik PGG. Jak zapewnia, w kopalniach grupy od dawna obowiązywały różne środki bezpieczeństwa, by nie rozprzestrzeniał się tam koronawirus.

Podaje przykład z kopalni Halemba, której zabezpieczeniom spółka poświęciła obszerną relację. Tam środki prewencji działały od początku kwietnia. Jak zapewnia Głogowski: - We wszystkich innych kopalniach Polskiej Grupy Górniczej wdrożyliśmy takie środki.

Górnicy w kopalni Halemba Materiały prasowe / Polska Grupa Górnicza