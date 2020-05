Są wytyczne dla szkół w sprawie przeprowadzenia egzaminów. Nowe zasady

pszczolkaprezesa godzinę temu Oceniono 3 razy 3

Kiedy to się wreszcie skończy?! Kiedy wreszcie CKE zajmie się swoją pracą, a nie będzie dalej obrczać szkoły i nauczycieli swoimi obowiązkami? Egzamin maturalny jest egzaminem zewnętrznym. Weźcie się wreszcie do roboty a nie zawracajcie dudy innym.

To tak jakby WORD zwrócił się do jakiejś firmy z wytycznymi co mają zrobić u siebie i jakich pracowników oddelegować, które samochody mają podstawić i jak mają być wyposażone by przeprowadzono prawidłowo egzamin, a pracownik WORD-u przyjedzie i sprawdzi czy wykonano ich zalecenia i czy prawidłowo przeprowadzono egzamin. Oczywiście to wszystko za "bóg zapłać"!