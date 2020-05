Prognoza pogody na tydzień [18-24 maja]. Przed nami sporo deszczu, ale i przejaśnień

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

Prognoza pogody na poniedziałek, wtorek i środę. Początek tygodnia raczej deszczowy

Poniedziałek będzie dniem dość ciepłym. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 12 stopni w Suwałkach do 21 stopni w Zielonej Górze. W regionach położonych na północy kraju może spaść przelotny deszcz. Tego dnia będzie wiał także słaby, a momentami umiarkowany wiatr osiągający prędkość od 3 do 6 m/s.

We wtorek zachmurzenie w całym kraju wzrośnie, a deszcz będzie padał niemal we wszystkich regionach z wyjątkiem okolic Wrocławia, Zielonej Góry, Poznania i Gorzowa Wielkopolskiego. Termometry będą wskazywać od 15 stopni w Suwałkach i Koszalinie do 21 stopni w Katowicach. Wiatr będzie wiał z prędkością od 4 do 7 m/s.

W środę wyraźnie się rozpogodzi, a przelotne opady deszczu wystąpią tylko w okolicach Gdańska, Olsztyna, Białegostoku i Lublina. W pozostałej części kraju zachmurzenie będzie umiarkowane, ale wystąpią też liczne przejaśnienia. Temperatura będzie wahać się od 11 stopni w Suwałkach do 18 stopni w Zielonej Górze, a wiatr zawieje z prędkością od 4 do 6 m/s.

Pogoda na czwartek i piątek. Synoptycy prognozują słoneczny czas

Czwartek będzie dniem słonecznym. W całym kraju wystąpią liczne przejaśnienia, a w okolicach Lublina, Kielc, Wrocławia, Poznania i Szczecina niebo będzie bezchmurne. Termometry wskażą od 12 stopni w Gdańsku do 16 stopni w Szczecinie. Dla żadnego regionu nie prognozuje się opadów deszczu.

W piątek chmur będzie więcej, ale w dalszym ciągu będziemy cieszyć się słońcem. Opady deszczu prognozowane są tylko dla Podlasia. Temperatura będzie wahać się od 13 stopni w Białymstoku do 18 stopni w Zielonej Górze.

Pogoda na weekend. W sobotę sporo słońca, w niedzielę deszczowo

Warunki pogodowe w sobotę będą bardzo podobne do tych, które będziemy obserwować w piątek. Termometry wskażą od 14 stopni w Białymstoku do 18 stopni we Wrocławiu, a na niebie pojawi się wiele chmur, z których jednak nie będzie padać deszcz. Opadów nie prognozuje się dla żadnego z regionów.

Pogoda w niedzielę będzie dość kapryśna. Na wschodzie kraju odnotujemy liczne przejaśnienia, w centrum przelotne opady deszczu, a na północnym zachodzie - intensywny deszcz. Pomimo opadów będzie ciepło. Temperatura będzie wahać się od 15 stopni w Gdańsku do 20 stopni w Kielcach.