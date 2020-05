Szumowski zabrał głos ws. maseczek: Może będzie można je ograniczyć do przestrzeni zamkniętych

Z powodu epidemii koronawirusa obowiązuje w Polsce nakaz zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. Minister zdrowia Łukasz Szumowski został w piątek zapytany, jak długo jeszcze będziemy musieli się stosować do tego przepisu. Minister zdradził, że jeśli w naszym kraju fala zachorowań spadnie do 100 przypadków na dobę, "może będzie można te maseczki ograniczyć tylko do przestrzeni zamkniętych: do transportu, do sklepu". W czwartek wykryto w Polsce kolejnych 411 przypadków zakażenia koronawirusem.

Minister Szumowski o wadliwych maseczkach

"Gazeta Wyborcza" napisała we wtorek, że resort zdrowia - przepłacając i bez sprawdzenia jakości - kupił maseczki chirurgiczne za ponad 5 mln zł. Szumowski we wtorek w RMF FM potwierdził, że maseczki nie spełniają norm i zażądano ich wymiany.

- Wszystkie takie instytucje jak WOŚP, jak Komisja Europejska działając w dobrej wierze, z chęci pomocy medykom, pomocy pacjentom, pomocy chorym zostały oszukane. I tutaj nie ma żadnej ani winy, ani zarzutów, ani w ogóle sugestii, że te organizacje jak WOŚP czy Komisja Europejska mogły popełnić jakiś błąd. Po prostu okazało się, że towar, który przyjęli w dobrej wierze, żeby pomóc innym, jest trefny - oświadczył Szumowski, cytowany przez TVN 24.

W czwartek okazało się, że Komisja Europejska wstrzymuje dostawy od producenta masek ochronnych, których jakość zakwestionowała Polska - do czasu wyjaśnienia sytuacji. Także Holandia zgłosiła zastrzeżenia. - Holandia potwierdziła nasze doniesienia i teraz myślę, że Komisja będzie żądała wymiany towaru albo anulowania tej transakcji i zwrotu gotówki. Trudno mi odpowiadać za Komisję Europejską, ale byłby to naturalny ruch - zakończył Szumowski.

