"Zabawa w chowanego" braci Sekielskich. Kim jest ksiądz Arkadiusz Hajdasz?

niktwazny126 2 godziny temu

No przenosili z parafii do parafii, nie jego jednego. Ale to "dobry ksiądz był, dzieci głaskał i przytulał, cukierki dawał", rodzice dumni, że ksiądz zaszczycił spojrzeniem, postawił w pierwszym rzędzie przed ołtarzem. To, że biskupi chronią pedofili (w trosce o dobrą opinię kk...) to jedno, ale gorsze, że rodzice nie wierzą molestowanym dzieciom. A już na wsiach zupełna katastrofa, bo tam molestowanie to nie przestępstwo księdza ale wstyd dla calej rodziny- gdy odważą się oskarżyć i szukać pomocy.

Ten film nic nie zmienił, tak jak poprzedni. Kilka dni czy tygodni dyskusji, oburzenia- i wróciła norma. Jędraszewski wskazywał, gdzie tkwi "prawdziwe zagrożenie". Nawiasem mówiąc jakoś przed wyborami schowali i Jędraszewskiego, i Macierewicza.