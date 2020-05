Tomasz Sekielski gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

strange_email godzinę temu Oceniono 9 razy 5

Sekielscy odwalaja kawal dobrej roboty. Te filmy pokazuja jedynie czubek gory lodowej. Zaklamanie kosciola, obojetnosc na los pokrzywdzonych oraz zblatowanie z aparatem panstwowym sa tak obrzydliwe, ze czlowiek zastanawia sie dlaczego mamy tak niewiele (o ile jakiekolwiek) przypadkow samosadu.

Kosciol katolicki to instytucja przarta oszustwem, okrucienstwem i pogarda do zwyklego czlowieka.

I tak, owszem, nie tylko ksieza sa pedofilami ale to tylko ksiezy, w takim wymiarze, chroni wlasna hierarchia i panstwo. Naszczac im wszystkim na groby.