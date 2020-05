Będzie trzeci film Sekielskich o pedofilii w Kościele. Skupi się na Janie Pawle II

bartosz.lonol 17 minut temu Oceniono 1 raz 1

Zwykła solidność dziennikarska wymaga aby pan Sekielski wspomniał że wszyscy - przynajmniej jak do tej pory - przedstawieni w jego filmie księża pedofile byli Tajnymi Współpracownikami organów bezpieczeństwa, konkretnie SB.

(Ponieważ akt WSI nikt tak nie prześwietlił to ich TW pedofile nie są znani od tej strony).



I charakterystyczne że 80% przypadków to pedofilia homoseksualna (choć stanowią oni ok. 2% populacji). Ta wiedza chyba była już powszechna w starożytności bo polskie słowo pederasta (dzisiaj mało używane) oznaczające homoseksualistę ma konkretny źródłosłów:

z gr. "paid-erastes" = "miłośnik dzieci".