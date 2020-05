Zabójstwo Kristiny z Mrowin. Śledczy chcą mieć dane z Facebooka podejrzanego. Proszą Amerykanów

senseiek godzinę temu Oceniono 4 razy 2

..gdy ktoś "żyje Facebookiem" to przeczytanie całej korespondencji takiej osoby trwałoby kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt lat.. LAT! przecież codziennie wysyła się setki albo tysiące wiadomości, i setki albo tysiące odpowiedzi przychodzą do danej osoby, codziennie..



np. ja mam na swoich skrzynkach pocztowych kilkaset tysięcy e-maili..



W sprawie Amber Gold "biegli" czytali o czym główny podejrzany rozmawiał gdy był.. nastolatkiem... na jego koncie Gadu-Gadu (tzn. z danych jego starego komputera, z archiwum GG).. Co tam znaleźli? Ze jest gejem/biseksualista. Komisja sejmowa, a raczej przewodnicząca Małgorzata, nie wiadomo z jakiego powodu, ujawniła to całemu światu, podczas jednej z transmisji TV..



Zgadnijcie ile prokuratura musiała zapłacić "biegłym", żeby to znaleźli.. ???



Jaką to ma wartość dowodową w sprawie AG? Zerową...



A później ludzie się dziwią, ze wydanie wyroku w jednej sprawie trwa latami...

Jak zajmują się samymi bzdurami na koszt podatnika, z premedytacja robiąc takie rzeczy jak w.w. to nic dziwnego.. To taki system wyłudzania pieniędzy przez prawników, prokuratorów, detektywów, biegłych itd. itp. i cala ekipę z nimi powiązaną..