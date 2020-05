Wiceminister edukacji: Zamknięcie szkół w Polsce przedłużone do końca roku szkolnego

Wiceminister edukacji Maciej Kopeć w rozmowie z Wirtualną Polską został zapytany o termin powrotu uczniów do szkół. Przyznał, że niebawem zostanie opublikowane nowe rozporządzenie w tym zakresie. - Będzie mówiło o przedłużeniu ograniczenia funkcjonowania szkół do 26 czerwca, czyli do końca zajęć dydaktycznych. Zapewne część tych wytycznych będzie przedstawiona dzisiaj. Jeśli chodzi o wytyczne CKE, to one też są już w zasadzie gotowe - stwierdził Kopeć. Wiceminister edukacji dodał, że informacje do szkół będą wysyłane jeszcze dziś.

Będą zajęcia dla najmłodszych i konsultacje

Odbywać mają się zaś zajęcia opiekuńcze dla klas 1-3 szkół podstawowych. Rodzice będą mogli zdecydować, czy chcą posłać swoje dzieci do szkół. Mają być także organizowane konsultacje dla ośmioklasistów i maturzystów.

