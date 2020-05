"Zabawa w chowanego". Bracia Sekielscy powołują się w filmie na ustalenia portalu Gazeta.pl

almagus 2 godziny temu Oceniono 7 razy 1

To hierarchia w Irlandii, a my z LGBT moralni!



Sierociniec, dzieciniec.



Irlandzki taki przypadek, ujawniła grzeszna prasa.

Mataczą, wchodzą w zadek, taka to władza nasza.



Żyję tu w osamotnieniu. Wolna jestem bez kaftana.

Pan nad panem w przyrodzeniu. Święta wola jest kapłana.



Sieroty mam grzeszne ciało. Usta zlizywania grzechów.

Bylebym się podmywało i zaspokajało klechów.



Kara boska utrwalana. Posłuszeństwo i posługi.

Postraszona, spowiadana. Za opiekę spłacaj długi.



Unikam ja kary chłosty oraz gwałtu zbiorowego.

W ciemnicy jest rygor ostry, do stanu im uległego.



Czasem mundurek mi dadzą, książeczkę mowy paciorka.

Do urzędu zaprowadzą, sędziego, prokuratorka.



Siostry pilnują szeregu. Ojce są w złotych ornatach.

To pokaz chłosty na zbiegu, opiekę znajdzie w zaświatach.

