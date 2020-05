Były prezes stadniny w Janowie o kłopotach hodowli: Festiwal niekompetencji, nieuczciwości i braku profesjonalizmu

Stadnina w Janowie Podlaskim jest w coraz gorszej sytuacji finansowej. Koniom brakuje opieki weterynaryjnej i pełnowartościowej paszy. Prokuratura zamiast zająć się obecnymi problemami hodowli, po raz kolejny przedłuża śledztwo w sprawie jej byłego prezesa Marka Treli. Ten w rozmowie z portalem natemat.pl skomentował zamieszanie wokół stadniny i toczące się przeciwko niemu postępowanie prokuratorskie.

Były prezes stadniny w Janowie o fatalnej sytuacji hodowli

- Dałem temu miejscu 40 lat życia, więc trudno nawet opisać co czuję, gdy widzę, że jest dewastowane - mówi Trela, który został odwołany w 2016 roku przez Agencję Nieruchomości Rolnych (ANR), podległą ówczesnemu ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Jurgielowi.

Trela uważa, że obecny prezes stadniny Marek Gawlik jest w trudnej sytuacji. - Poprzedni trzej prezesi urządzili w stadninie festiwal niekompetencji, nieuczciwości i braku profesjonalizmu - dodał. ANR odwołując Trelę, złożyła także zawiadomienie do prokuratury, a sprawa ciągnie się do dziś. - Nadal zajmuje się nią prokuratura - już straciłem rachubę, ile razy przedłużała śledztwo. Żeby było zabawniej, nie toczy się ono przeciwko mnie, tylko w sprawie, więc nie mam nawet prawa do tego, by się czegokolwiek dowiedzieć o postępach - zauważył.

Były szef hodowli koni w Janowie Podlaskim czuje żal, gdy widzi, jak stadnina przeżywa kryzys. - Gdy patrzę na obracanie wszystkiego w ruinę, oczywiście, że odczuwam żal, ale nie dlatego, że nie jestem już w środku. Żałuję miejsca, ludzi i koni - zakończył Trela.

