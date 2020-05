Chełm. Wywiózł do lasu i pobił 16-latkę. Pomagali mu w tym matka i brat

Zobacz wideo Chełm. Wywieźli do lasu i pobili 16-latkę

16-latka nie od razu zgłosiła sprawę na policję. W ubiegłym tygodniu pochodząca z Chełma dziewczyna wsiadła do samochodu swojego chłopaka. Razem z nimi w pojeździe byli młodszy brat mężczyzny oraz jego matka.

REKLAMA

Wywieźli do lasu i pobili 16-latkę. Partner dziewczyny trafił już do aresztu

W trakcie jazdy między 16-latką a jej 22-letnim partnerem doszło do kłótni. W pewnej chwili chłopak zaatakował ją. Dziewczyna została następnie wywieziona do lasu, gdzie była bita. Sprawcy po zdarzeniu odwieźli 16-latkę do domu. Po kilku dniach opowiedziała o całym zdarzeniu swojej matce. Kobiety zdecydowały się wtedy powiadomić policję.

W związku z tą sprawą funkcjonariusze zatrzymali 46-letnią kobietę i jej dwóch synów w wieku 22 i 17-lat. 13 maja cała trójka została doprowadzona do prokuratury. Tam usłyszeli zarzuty dotyczące pozbawienia wolności 16-latki i jej pobicia.

Sąd Rejonowy w Chełmie przychylił się do wniosku prokuratury i policji, decydując się na tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sprawcy napaści najbliższe trzy miesiące spędzą w zakładzie karnym.