Resort środowiska o przyczynach odwołania dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. W tle audyt przeciwpożarowy

11krzych 4 godziny temu Oceniono 25 razy 21

Pytam na serio, bo nie wiem. Czy Pan derektor mianowany przez PiS zawierzył czy nie zawierzył w opiekę najjaśniejszej panience ochronę ppoż parku narodowego.

Bo jak nie zawierzył, to słusznie go zwolniono a jeżeli zawierzył to niech katolicki pasożyt płaci odszkodowanie za straty z tego pożaru.