Ukraińcy mieli masowo wyjeżdżać z Polski. Sprawdzono słowa Emilewicz, pomyliła się o setki tysięcy

asr1 pół godziny temu Oceniono 13 razy 13

Dajcie spokój a kogo brednie tej pani obchodzą, mieliśmy wylansować się na nieszczęściu Chińczyków a to oni tłuką kasę nie my. Głupia jest ot co. Zdajmy pytanie w przypadku każdego polityka: co robiłby na wolnym rynku pracy gdyby nie państwowa posada lub w państwowej firmie no co ???