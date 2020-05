Iława. Rajd pijanego kierowcy ciężarówki. Miał 2,5 promila alkoholu we krwi [WIDEO]

wicipinski pół godziny temu Oceniono 5 razy 3

Kiedyś goniłem takiego gościa kilkanaście kilometrów. Napotkałem 3 radiowozy, dzwoniłem na 997. I co? I gościu uciekł. Pierwszy radiowóz pomylił ciężarówki. Opisywałem kulsonowi, ze to szara naczepa z niebieskim napisem. Pojechał za srebrną cysterną. Ja przez cała czas śledziłem gościa, który jechał od pobocza do pobocza. Dzwoniłem cały czas na 997 ale nikt nie odbierał. Potem spotkałem drugi radiowóz. Nie podjęli interwencji bo wieźli aresztanta. Prosiłem, żeby chociaż go zatrzymali i przekazali drogówce, przecież on zagraża życiu innych osób. Niestety, przepisy nie pozwalają na troszczenie się o bezpieczeństwo innych. Aresztant jest ważniejszy. Pojechałem dalej za pijanym kierowcą ciężarówki. Napotkałem trzeci radiowóz. Tan natomiast miał zatrzymanego za prędkość i też nie mógł podjąć interwencji. Policjanci mówili, żebym dzwonił na 997 albo na 112. Tłumaczyłem, że na 997 nikt nie odbiera, a na 112 dyspozytorka powiedział, że przekaże dane ciężarówki, kierunek jazdy i położenie jak się dodzwoni na 997. Zapytałem czy mogą przez ich łączność wezwać inny radiowóz. Odpowiedzieli, ze dziś tylko oni mają służbę i żadna inna załoga drogówki nie pracuje. Finał był taki, ze pan pijak w ciężarówce pojechał nieniepokojony dalej w świat. Może kogoś zabił, może nie. Ja przynajmniej miałem czyste sumienie.