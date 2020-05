Kiedy otwarcie uczelni wyższych? Rzecznik rządu Piotr Müller: Niektóre zajęcia jeszcze w maju

Piotr Müller był gościem programu Polsat News. Rzecznik rządu został zapytany o możliwość powrotu studentów do normalnych zajęć na uczelniach. Do 24 maja zajęcia uczelni wyższych prowadzone są w trybie zdalnym. Dla niektórych studentów po tej dacie będzie możliwy powrót na uczelnię.

Zajęcia na uczelniach możliwe od 25 maja - dotyczy to uczniów ostatnich lat studiów i laboratoriów

- Jeżeli chodzi o uczelnie, to decyzja jest taka, żeby uruchomić i dać możliwość uczelniom realizacji zajęć na ostatnich latach studiów i tych zajęć, które nie mogą odbywać się w formie zdalnej, np. laboratoria, oczywiście z zachowaniem rygorów sanitarnych - mówił polityk. Część studentów mogłaby więc wrócić do normalnego trybu studiowania od poniedziałku 25 maja.

Rzecznik rządu tłumaczył, że takie rozwiązanie ma objąć przede wszystkim te osoby, które chciałyby skończyć studia w zakładanym przez kalendarz akademicki terminie. Większość uczelni zdecydowała się jednak na przedłużenie roku akademickiego, który ma zakończyć się pod koniec lipca lub z początkiem sierpnia.

Od 25 maja najmłodsi uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych mogą liczyć na opiekę nauczycieli. Rozwiązanie takie już wcześniej zapowiadali minister zdrowia Łukasz Szumowski oraz szef MEN Dariusz Piontkowski, według których rozwiązanie to pomoże wrócić rodzicom do pracy. Piotr Müller został zapytany co z powrotem do szkół starszych uczniów, z klas 4-8 oraz młodzieży uczęszczającej do liceów. - Decyzji o ich powrocie do szkół nie ma i nie wiem, czy ona zapadnie. Pamiętajmy, że w czerwcu w szkołach odbywają się egzaminy - odpowiedział polityk.

Egzaminy w 2020 roku musiały zostać przełożone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zgodnie z nowym terminarzem, najwcześniej odbędą się egzaminy maturalne. Uczniowie będą mogli podejść do egzaminu dojrzałości od 8 do 29 czerwca. W tym roku maturzyści nie będą zdawali części ustnej. W międzyczasie egzaminy napiszą też ósmoklasiści, którzy testy z języka polskiego, matematyki i języka obcego będą mieć od wtorku 16 czerwca do czwartku 18 czerwca. Od 22 czerwca do 9 lipca odbywać się będą egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Egzaminy zawodowe zaplanowane zostały na 17-28 sierpnia.

