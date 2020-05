Minister środowiska odwołał dyrektora Biebrzańskiego Parku Narodowego. "Nie podano powodu"

mederith 3 godziny temu Oceniono 39 razy 33

Jak to w pisbolszewickim panstwie. Ludzi doswiadczonych, znajacych swoja prace i oddanych swojej pracy wywala sie na zbity pysk, aby na jego miejsce przyszedl kolega kolegi podsekretarza stanu w kancelarii rady ministrow-takze z doswiadczeniem...magistra filologii. Łotakie polskie wy GŁOSOWALI. Od botaniki do filologii to przeciez dla pisbolszewickich politrukow tylko KROK. Skoro znasz sie na filologii, to bedziesz sie znal i na botanice:):)