Dramat rozegrał się w piątek, 8 maja, w miejscowości Drążek w woj. wielkopolskim, o czym informował przegladkoninski.pl. To na razie początkowe ustalenia, ale według śledczych 38-letni Tomasz Ś. przyjechał do miejscowości, by odwiedzić 49-latkę.

Miało dojść między nimi do kłótni, a mężczyzna wsiadł za kierownicę. Kobieta oparła się wówczas o maskę samochodu, a 38-latek ruszył, najpierw uderzając w nią, a potem przejechał po niej. W efekcie doznanych obrażeń 49-latka zmarła. 38-latek odjechał, ale został ujęty przez policjantów jeszcze w piątek.

38-latek częściowo przyznał się w prokuraturze, że działał celowo. Grozi mu za to od 8 do 25 lat więzienia, a nawet dożywocie. Natomiast przed sądem miał zmienić zdanie. "Zeznania jakie złożył są bardzo niejasne. Będzie poddany badaniom psychiatrycznym" - opisuje przegladkoninski.pl.

W środę Sąd Rejonowy w Koninie przystał na wniosek prokuratury - 38-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.