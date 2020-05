Mateusz Morawiecki: Nie zamierzamy zamykać województwa śląskiego

magda_breslau 2 godziny temu Oceniono 20 razy 14

Chaos, brak strategii, klamstwa, ignorancja.



Odmowa pieniedzy na testy dla personelu szpitali o najwyzszym w Europie procencie zarazen, a w zamian "bony turystyczne" na przekopana Mierzeje Wislana...



Inflacja, krach, gospodarka minus 30%. Dziesiatki tysiecy rodzin traci mozliwosc splaty rekordowego zadluzenia hipotecznego. Zlotowka leci w dol, wiec obsluga dlugu zagranicznego w dolarach kosztuje nas o tyle wiecej, o ile slabsza jest zlotowka.



Plajta miliona drobnych i srednich przedsiebiorcow, ale Partia zawsze sie wyzywil Wystarczy telefon do kolegi z nart we Wloszech...



Chcialam podziekowac Polakom za ich determinacje w tym, zeby zderzyc sie ze sciana. Musieliscie wiedsiec wczesniej ode mnie, ze to walniecie lbem to jedyny sposb, by otrzezwiec. Ja z uporem humanisty myslalam, ze wystarczy popatrzec, pomyslec i wyciagnac wnioski. Oczywiscie bylam w bledzie. Pusty leb w ostrym kontakcie ze sciana jest o wiele skutecznijszy.



Wasze dzieci beda wdzieczne za kraj, jaki im zostawicie, i z tej wdziecznosci zostawia was samych, w ogole nie niepokojác na stare lata. Po co babcie denerwowac, niech sie bancia cieszy