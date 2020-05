Zaradkiewicz ponownie przełożył obrady w Sądzie Najwyższym. Chce zwrócić się do prezydenta

We wtorek odbyło się już trzecie posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego Sądu Najwyższego w sprawie wyboru pierwszego prezesa. Jak opisywaliśmy, obradom towarzyszył spór o sposób wyboru członków komisji skrutacyjnej. Podczas przerwy w obradach sędzia Krzysztof Rączka w rozmowie z dziennikarzami zarzucił Zaradkiewiczowi, że ten "knebluje sędziów". Obrady nie zakończyły się - ostatecznie ogłoszono kolejną przerwę - do środy do godziny 13.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN ponownie przełożone. Kamil Zaradkiewicz zamierza zwrócić się do prezydenta

Przed ogłoszeniem przerwy sędziom udało się wyłonić dziesięciu kandydatów na stanowisko I Prezesa SN. W środę mieli oni wygłosić przemówienia i odpowiadać na pytania zadane im przez członków Sądu Najwyższego. Później Zgromadzenie miało wybrać ostatecznie pięciu kandydatów, którzy zostaną przedstawieni prezydentowi.

W środę nie uda się jednak wyłonić wspominanych pięciu kandydatów na stanowisko I Prezesa SN. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, p.o. I Prezesa SN Kamil Zaradkiewicz po wznowieniu posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, odroczył je. Stwierdził również, że "zwróci się do prezydenta o rozważenie zmiany regulaminu Sądu Najwyższego z uwagi na zaistniałe wątpliwości interpretacyjne".

Co ciekawe, jeszcze wczoraj Zaradkiewicz mówił, że ma nadzieje, że obrady przebiegną bez większych przeszkód. - Liczę na to że emocje opadną i przejdziemy do tej fazy merytorycznej i usłyszymy już od kandydatów na stanowisko prezesa Sądu Najwyższego - wstępnych kandydatów jeszcze cały czas - ich poglądy, ich oceny - powiedział we wtorek p.o. I Prezesa SN.

Najwięcej zgłoszeń na stanowisko I Prezesa SN otrzymała sędzia Małgorzata Manowska, która zasiada w Izbie Cywilnej SN. Pozostali kandydaci to: Tomasz Artymiuk (Izba Karna), Leszek Bosek (Izba Kontroli Nadzwyczajnej), Tomasz Demendecki (Izba Kontroli Nadzwyczajnej), Małgorzata Manowska (Izba Cywilna), Joanna Misztal-Konecka (Izba Cywilna), Piotr Prusinowski (Izba Pracy), Marta Romańska (Izba Cywilna), Adam Tomczyński (Izba Dyscyplinarna), Włodzimierz Wróbel (Izba Karna) oraz Dariusz Zawistowski (Izba Cywilna).

