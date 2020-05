"Ulatnia się gaz, a w środku zatrzasnęło się dziecko". 42-latek ukarany za wywołanie fałszywego alarmu

Strażacy z Węgorzewa (woj. warmińsko-mazurskie) otrzymali wezwanie od mężczyzny, który twierdził, że nie może wejść do mieszkania, w którym ulatnia się gaz, a w środku przebywa 10-letnie dziecko. Jak się okazało, 42-latek szukał jedynie pomocy w wejściu do mieszkania po tym, jak złamał klucz do drzwi.

REKLAMA

Zdjęcie ilustracyjne, fot. Policja.pl

REKLAMA