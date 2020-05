Zobacz wideo Ojciec Tadeusz przepytuje prezydenta. I zwraca uwagę:

List otwarty członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji opublikowany został na stronie Radia Maryja. Według Janusza Kaweckiego obostrzenia wprowadzone przez rząd "odtrącają, odrzucają, odpędzają" wiernych od kościoła oraz odzwyczajają ich od uczestnictwa w eucharystii.

REKLAMA

Członek KRRiT Janusz Kawecki: zasada 15 metrów kwadratowych powinna zostać zmieniona

Janusz Kawecki zauważa również, że złagodzenie obostrzenia, które zezwoliło na uczestnictwo większej liczby osób we mszy świętej (do 1 osoby na 15 metrów kwadratowych), nie przekonało wiernych, którzy obawiają się, że pójdą do kościoła, ale nie zostaną wpuszczeni do świątyni. Członek KRRiT dodał, że "na taką samą liczbę metrów kwadratowych np. w tramwajach przypada około 7-8 osób". Według obliczeń profesora w następnym etapie znoszenia obostrzeń zasada 15 metrów kwadratowych powinna zostać zniesiona, ponieważ wystarczy 3,4 metra kwadratowego na jednego wiernego w kościele.

- Nie można tak drastycznie ograniczać dostępu do Eucharystii! Opisane wyżej ograniczenia powodują, że kościoły nasze nagle opustoszały. Liczba uczestników nawet niedzielnych nabożeństw drastycznie zmalała. Tym samym nie ma też naszych ofiar składanych na tacę i przeznaczanych na cele związane z utrzymaniem parafii. A przeważnie nawet szerzej, bo przeznaczonych na działania duszpasterskie całego Kościoła - dodał Janusz Kawecki. Według członka KRRiT poluzowanie ograniczeń w kościołach byłoby jak tarcza antykryzysowa dla parafii i kościołów.

"Nie ma też ofiar składanych na tacę" - Janusz Kawecki o tarczy antykryzysowej dla parafii

- Wezwałem i poprosiłem pana premiera, ministrów współpracujących, żeby widząc wszystkie inne sytuacje w kraju, zauważyli też wiernych, których tymi decyzjami odtrącają, odrzucają, odpędzają od kościoła - dodał na zakończenie Janusz Kawecki.

Janusz Kawecki jest członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na kadencję 2016-2022. W grudniu 2019 roku ukazała się książka "Prawda o imperium ojca Rydzyka", w której Kawecki zarzuca mediom o manipulowanie informacjami na temat działalności Tadeusza Rydzyka. Pisze w niej także to, że redemptorysta nie posiada żadnego majątku. Wartość mają mieć jedynie "dzieła, które stworzył", a one należą do zakonu redemptorystów lub fundacji Lux Veritatis.