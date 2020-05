Jest lista kandydatów na I Prezesa SN. W zgłoszeniach przoduje sędzia Manowska. "Faworytka Ziobry"

chi-neng 2 godziny temu Oceniono 76 razy 58

BIS:

Mam nadzieję, że cała Polska i cały świat usłyszą KRZYK Mateusza Damięckiego;



"DZIĘKUJĘ" - MATEUSZ DAMIĘCKI



ZA POGARDĘ, ZA PYCHĘ,

ZA WASZ JAD

ZA CICHE, NOCĄ ŚMIERCI WYROKI WYDANE,

POTEM Z SAMEGO RANA

DŁUGOPISEM ADRIANA PODPISANE,

CHOĆ NIE PRZECZYTANE



ZA MÓJ WSTYD PRZED ZACHODEM,

ZA RULETKĘ ZE WSCHODEM,

ZA SPONSORING SPISKOWEJ TEORII,

ZA TE MORDY ZDRADZIECKIE,

I ZA GROBY RADZIECKIE,

ZA PISANIE OD NOWA HISTORII



ZA SZPITALE, ZA SZKOŁY,

ZA TEATRY, KOŚCIOŁY,

ZA MUZEA I ZA TELEWIZJĘ,

ZA JEDYNKĘ, ZA DWÓJKĘ

ZA KURSKIEGO, ZA TRÓJKĘ

I RZĄDOWYCH POJAZDÓW KOLIZJE



ZA BRAK PERFUM I STYLU,

ZA GARNITUR Z WINYLU,

ZA BIEL SKARPET DO CZARNYCH SANDAŁÓW

ZA TANDETĘ, ZA BROSZKI,

ZA KROPECZKI I GROSZKI

I ZA GNÓJ WLANY DO TRYBUNAŁÓW



ZA PÓŁTOREJ MIESIĄCA,

ŻENUJĄCE, BEZ KOŃCA

FORM, PRZYPADKÓW I PRZYSŁÓW MYLENIE,

ZA GARDZENIE MÓWNICĄ

W KRAJU, A ZA GRANICĄ

ZA WYMOWNE, SROMOTNE MILCZENIE



ZA WIATRAKÓW DEMONTAŻ,

Z ROSJI WĘGLA KOLPORTAŻ,

MATECZNIKI RŻNIĘTE BEZ LITOŚCI,

KUKŁY ŻYDA SPALENIE

ORAZ ZA PRZYZWOLENIE

NA BRUNATNE MARSZE WOLNOŚCI



ZA OBŁUDĘ, ZA BIERNOŚĆ,

ZA ROZPUSTĘ, PAZERNOŚĆ,

ZA KOPERTY POD TORUŃSKIM STOŁEM,

ZA PRZYMYKANIE OCZU

NA KRZYŻ W DZIECIĘCYM KROCZU,

ZA MAŁŻEŃSTWO ZE ŚWIĘTYM KOŚCIOŁEM



ZA DO SKUTKU OBRADY,

ZA UBÓSTWA PARADY,

I ZA SREBRNY, PODNIEBNY WIEŻOWIEC,

WASZYCH WSZY PREMIOWANIE,

I MARSZAŁKA LATANIE

NA RACHUNEK LUDU, STADA OWIEC



ZA DYSKRETNE ROZMOWY

W RESTAURACJI U SOWY,

ZA W SAŁATCE ZATĘCHŁĄ PADLINĘ,

ZA MÓJ ŚWIAT W MISCE RYŻU,

ZA WIDELEC W PARYŻU,

ZA PROFESOR PAWŁOWICZ KRYSTYNĘ



ZA ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH,

ZA MINISTRÓW ROZDĘTYCH,

ZA POSŁANKI I POSŁÓW DO PRANIA,

ZA TEN CYRK, KABARECIK,

ZA RZECZNIKA PRAW DZIECI

CO OD ŻŁOBKA ŚLE NA POLOWANIA



ZA ZABAWĘ SĄDAMI,

GRANIE MISIEWICZAMI

ZA BANASIA, BETBACK I ZA SKOKI,

SZYDŁA, HAKI, ZASIEKI

I ZA ROBIENIE BEKI

Z WYBORÓW, A Z WYBORCY WYWŁOKI



ZA MÓJ STRACH, ZA BEZSENNOŚĆ

I ZA WASZĄ SUMIENNOŚĆ

W PROGRAMOWYM ŁAMANIU GODNOŚCI,

W WYŚMIEWANIU CZŁOWIEKA,

WSZAK NIE ZADRŻY POWIEKA

GDY KOPIECIE BEZBRONNE SŁABOŚCI



ZA TRAGEDIĘ ZGWAŁCONEJ,

ZA OBIETNIC MILIONY,

WASZĄ ZDRADĘ, WASZĄ PROSTYTUCJĘ,

ZA RZUCANE PO RÓWNO

BŁOTO, BRUD, SYF I GÓWNO

W MOJĄ FLAGĘ, W MOJĄ

KONSTYTUCJĘ.



ZA TO WSZYSTKO SIĘ KŁANIAM,

PRZED ODRAZĄ SIĘ WZBRANIAM,

WIĘCEJ – LEJĘ SZAMPANA PO BRZEGI,

ZA TO WSZYSTKO DZIĘKUJĘ,

DZIĘKI WAM PORZĄDKUJĘ

FACEBOOKOWYCH ZNAJOMYCH SZEREGI



JEDNYCH ŁATWIEJ ZAPOMNIEĆ,

INNYM TRZEBA PRZYPOMNIEĆ,

ŻE NIE LUBIĘ, GDY W TWARZ MI SIĘ SPLUWA,

NA ODCHODNE SZCZEKAJĄ,

BLUŹNIĄ I UJADAJĄ,

TAK SIĘ WŁAŚNIE NIENAWIŚĆ WYKUWA



WIEM KTO Z NICH ZA PIĘĆ STÓWEK

SER I KILKA PARÓWEK

ODDAŁ POLSKĘ ZŁODZIEJOM W NIEWOLĘ,

WIEM TEŻ KOMU TRZYNASTKA

NA OFIARĘ I CIASTKA

ODEBRAŁA MYŚLENIE I WOLĘ



DZIĘKI WAM WIDZĘ JASNO

KTO JEST ŚLEPY, KTO ZASNĄŁ,

A KTO NADAL MA OTWARTE OCZY,

I BEZ CIENIA ZWĄTPIENIA

CHWYTA SENS POWIEDZENIA,

ŻE TO PYCHA PRZED UPADKIEM KROCZY



DZIĘKI WAM WIEM NA PEWNO

KTO JEST DRZEWO, KTO DREWNO,

KTO JEST PRAWA, A KTO LEWA RĘKA,

WIEM CO SILNE, CO MARNE,

WIEM CO BIAŁE, CO CZARNE,

DZIĘKI WAM MOJE LUSTRO NIE PĘKA



DZIĘKI WAM NA ULICY

POZNAM WROGA W PRZYŁBICY

STRACHU, WZGARDY I W ZBROI UPRZEDZEŃ,

DZIĘKI WAM, W TŁUMIE, ZAWSZE

PRZYJACIELA WYPATRZĘ,

BO SWOJEGO ROZPOZNASZ W POTRZEBIE



SWÓJ NIE PLUJE, NIE KLĘCZY,

SWÓJ NIE FLEKUJE TĘCZY

I NADZIEJĘ MA W SERCU NA SKRAJU,

SWÓJ MA JASNE SPOJRZENIE

ORAZ JEDNO PRAGNIENIE

BY ZNÓW BYŁO NORMALNIE W TYM KRAJU



ŻEBY W KOŃCU PRZESTALI

W ŻYWE OCZY ŁGAĆ, MAMIĆ

BY PODŁOŚCI NIE MYDLIĆ POLSKOŚCIĄ

BYŚMY MOGLI NIEBAWEM

PRAWO ZNÓW NAZWAĆ PRAWEM,

SPRAWIEDLIWOŚĆ ZAŚ SPRAWIEDLIWOŚCIĄ



JESZCZE JEDNO MARZENIE

JUŻ NA KONIEC, PRZEZ CIENIE

Z MROKU W SŁOŃCE PRZEBIJA SIĘ ŚMIAŁO

ABY KIEDYŚ, MÓJ SYNKU,

GDY DOROŚNIESZ, KRUSZYNKO,

„BYĆ POLAKIEM” AŻ TAK NIE BOLAŁO.