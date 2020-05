Ostrów Mazowiecka. Mężczyzna, który spowodował śmiertelny wypadek, ukrywał się w sianie. Są zarzuty

freud1 pół godziny temu Oceniono 13 razy 9

Ale kilka dni temu turbohusarze twierdzili, ze to Belg.

Bo Belgowie jak wiadomo rozbijaja sie gdzies w Polsce Be zdezelowanymi gratami. Robia to do spolki z Niemcami, Wlochami i Francuzami. Przy czym ci pierwsi sa takze cyklistami, ci drudzy wegetarianinami, a Francuzi to wiadomo. LGBT.

I gitara gra.