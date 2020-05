Łódź. Pseudokibice planowali porwanie dla okupu. Chcieli zażądać 50 tys. zł

Policjanci z komendy wojewódzkiej Policji przy wsparciu funkcjonariuszy z pododdziału kontrterrorystycznego w Łodzi przeprowadzili zsynchronizowaną akcję. W piątek 8 maja o poranku weszli do czterech wytypowanych wcześniej mieszkań i zatrzymali kilku mężczyzn podejrzanych o planowanie porwania dla okupu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Łódź. 46-latek planował porwanie zza krat, 30-latek był poszukiwany listami gończymi

Policja zatrzymała m.in. 39-latka, w którego mieszkaniu znaleziono dowody na to, że wraz z innymi pseudokibicami planował porwanie dla okupu. Mężczyzna ten przechowywał także 60 kg nielegalnej krajanki tytoniowej. Oprócz niego zatrzymany został 30-latek poszukiwany dwoma listami gończymi związanymi z innymi sprawami kryminalnymi oraz 46-latek, który brał udział w planowaniu porwania, choć odsiaduje wyrok za inne przestępstwo.

39-latek i 46-latek trafili do Prokuratury Okręgowej w Łodzi, gdzie usłyszeli zarzut przygotowania do uprowadzenia. Młodszemu mężczyźnie zarzucono także paserstwo akcyzowe. Prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie obu pseudokibiców. Sąd zadecydował, że umieści ich w areszcie na dwa miesiące. Mężczyźni trafili za kratki w niedzielę 10 maja.

"Młodszemu z nich grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze do lat 3, starszemu natomiast, z uwagi na działanie w recydywie, kara 4 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności" - informuje Prokuratura Okręgowa w Łodzi.