Podlaskie. Na wysypisku śmieci znaleziono ciało noworodka. Ruszyło śledztwo w sprawie zabójstwa

W piątek 8 maja na terenie Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w kompleksie leśnym w Czerwonym Borze (woj. podlaskie) znaleziono zwłoki noworodka płci męskiej. W poniedziałek 11 maja w Zakładzie Medycyny Sądowej w Białymstoku przeprowadzono oględziny ciała dziecka. Specjaliści stwierdzili, że przyczyną śmierci małego chłopca był uraz wielomiejscowy.

Zabójstwo noworodka w Czerwonym Borze. Będą dalsze badania zwłok

Prokuratura Okręgowa w Łomży wszczęła śledztwo w sprawie śmierci noworodka. Czynności są prowadzone pod kątem przestępstwa z art. 148 par. 1 kodeksu karnego, który mówi: "kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności".

Polsat News informuje, że eksperci z zakresu medycyny sądowej będą przeprowadzać bardziej szczegółowe badania ciała nieżyjącego dziecka, by określić, co doprowadziło do jego zgonu. Prokuratura informowała wcześniej, że czynności procesowe w tej sprawie dotyczą m.in. ustalenia, kim jest matka noworodka.