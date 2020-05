Zerwany dach i linie energetyczne. Nad Wolą Buczkowską mogła przejść trąba powietrzna

ml2403 2 godziny temu Oceniono 2 razy 2

Dzisiaj od rana pokazują jeden zerwany dach. To niech lepiej sprawdzą jak ten dach był zrobiony, bo budowanie na wsiach na zasadzie, że byle taniej i jakoś będzie jest powszechne. Niech więc ludzie nie wychodzą, że spotkała ich krzywda, a dziennikarze niech zadadzą sobie trochę trudu i zobaczą czy w okolicy zerwało 50 dachów czy tylko ten jeden. Bo jeśli innych nie zerwało to nie litować się nad ludźmi tylko sprawdzić konstrukcję, a jak potwierdzą si e wady to oskarżyć ich o narażenie zdrowia i życia innych.