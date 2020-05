Tragedia 3,5-letniego Kacpra z Nowogrodźca. Prokuratura o wstępnych wynikach sekcji zwłok

W poniedziałek w Zakładzie Medycyny Sądowej we Wrocławiu przeprowadzono sekcję zwłok 3,5-letniego Kacpra B.

Są wstępne wyniki zwłok 3,5-letniego Kacpra

"Ze wstępnej opinii przekazanej przez biegłych wynika, że zgon chłopca nastąpił najprawdopodobniej na skutek utonięcia. Nie stwierdzono obrażeń, które mogłyby wskazywać na inną przyczynę śmierci lub udział osób trzecich" - czytamy w komunikacie Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze. Jak informują śledczy, końcowa opinia zostanie przedstawiona po przeprowadzeniu dalszych badań.

3,5-letni chłopiec 27 kwietnia był razem z ojcem na ogródku działkowym w Nowogrodźcu. W pewnym momencie 34-letni Rafał B. stracił z oczu dziecko. Najpierw próbował odnaleźć syna na własną rękę, później wezwał policję. Szeroko zakrojone poszukiwania trwały niemal dwa tygodnie, ciało chłopca zostało wyłowione z Kwisy 9 maja.

Wcześniej ojcu postawiono zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Grozi za to do pięciu lat więzienia. "Po przesłuchaniu podejrzanego, został on osadzony w zakładzie karnym, gdzie miał odbyć karę pozbawienia wolności orzeczoną za inne przestępstwo popełnione przez niego w przeszłości" - informuje prokuratura.