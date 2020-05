Włocławek. Roczne dziecko wypadło z okna z drugiego piętra. Pijany ojciec zabrał je do przychodni

niosacyswiatlo pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Znowu Włocławek - jakoś mnie to nie dziwi, bo tam cały czas się coś dzieje: jakiś "Mamed" zatłukł dzieciaka konkubiny, to znowu inny Patryk K. zrobił coś podobnego albo inny Sławomir Sz. pastwił się nad gromadką swoich pociech. Takich zdarzeń było sporo więcej. To taka mniejsza Łódź. Mnóstwo spauperyzowanej klasy robotniczej, która straciła pracę albo nawet ich rodzice po 89 roku i od ponad trzech dekad wegetują chlając, ćpając i włócząc się bez celu po ulicach, żeby dać komuś w gębę czy chociaż "pożyczyć" 50 groszy. Centrum miasta wygląda jak jeden wielki slums - często można usłyszeć, że w Polsce jednym z plusów komuny i transformacji jest brak gett/slumsów i tego typu skupisk. To nieprawda - wystarczy odwiedzić Włocławek czy wspomnianą wyżej Łódź. Polecam artykuł: "Ameryka czeka na cud": htp://extra.natemat.pl/to-najbrzydsze-miasto-w-polsce