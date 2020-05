Niedziele handlowe 2020. Czy 17 maja wypada niedziela handlowa?

Zobacz wideo Jak w łatwy sposób zrobić zakupy przez internet? [WIDEO]

Zgodnie z kalendarzem niedziele handlowe w 2020 roku wypadają: w dwie niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i jedną niedzielę poprzedzającą Wielkanoc oraz w ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia. Jeśli święto ustawowo wolne od pracy, wypadnie w niedzielę, to nie zostanie wtedy wyznaczona niedziela handlowa - w rzeczywistości terminów może być więc mniej.

Niedziele handlowe 2020. Czy w niedzielę 17 maja zrobimy zakupy?

W niedzielę 17 centra handlowe i duże sklepy będą zamknięte. Niedzielne zakupy w 2020 roku będzie można zrobić: 28 czerwca, 30 sierpnia, 13 grudnia oraz 20 grudnia.

Obostrzenia obowiązujące w sklepach

Zgodnie z aktualnymi zaleceniami w galeriach handlowych na jednego klienta ma przypadać 15 metrów kwadratowych powierzchni. Oznacza to, że do danej placówki jednocześnie będzie mogło wejść około dwóch tysięcy osób. W sklepach o mniejszej powierzchni (niż 100 metrów kwadratowych) zakupy może robić do 4 klientów na jedną kasę.

Podczas zakupów klienci pamiętać muszą o zachowaniu dwumetrowych odstępów, zakładaniu jednorazowych rękawiczek oraz zasłanianiu ust i nosów. Centra handlowe muszą z kolei: zapewnić co najmniej jeden punkt, w którym można kupić maseczki, ustawić pojemniki z płynem do dezynfekcji przy wszystkich wejściach, w toaletach oraz przy kasach czy oznaczyć dla klientów stojących w kolejkach odstępy np. naklejkami na podłodze lub znakami stojącymi. Przymierzanie ubrań będzie możliwe tylko w tych sklepach, których pracownicy będą dezynfekowali przymierzalnię po każdym kliencie.