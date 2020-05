Zobacz wideo Czy koronawirus zagraża dzieciom?

Minister edukacji narodowej był gościem Programu Pierwszego Polskiego Radia. Polityk zapowiedział, że w najbliższych dniach premier będzie informował o nowych etapach odmrażania gospodarki. W ramach rozmów rządowych mają też zapaść decyzje dotyczące wakacji dla dzieci.

Koronawirus w Polsce. Minister Piontkowski o wakacyjnych obozach i koloniach dla dzieci

- Będziemy naturalnie rozmawiać o wakacjach dla dzieci. Resort rozmawia z organizacjami harcerskimi, ale też z organizatorami wypoczynku, czy da się ustalić normy takiego bezpieczeństwa sanitarnego, które pozwoliłoby zorganizować obóz lub kolonię - mówił Dariusz Piontkowski. Szef resortu tłumaczył, że jeśli otwarte zostają hotele oraz możliwa jest turystyka indywidualna, to może uda się także zorganizować wyjazdy grupowe dla dzieci.

- Jeżeli uda nam się wypracować jakieś wspólne stanowisko, będziemy wtedy rozmawiali z ministrem zdrowia i być może uda się w jakiejś formule takie obozy czy kolonie zorganizować. Ale w tej chwili jeszcze nie jestem pewny, czy będzie to możliwe. Będziemy próbowali rozmawiać na ten temat - przekonywał polityk.

Minister dodatkowo powiedział, że jeśli sytuacja epidemiczna na to pozwoli, to rząd ma otworzyć szkoły nawet na kilka tygodni przed wakacjami. - Z tego, co wiem zarówno uczniowie jak i nauczyciele tęsknią do stacjonarnej nauki. Patrzymy także na to, co dzieje się w innych krajach europejskich. Niektóre państwa zdecydowały się na przywrócenie nauki, inne nie. Ale będziemy podejmowali decyzję za dwa, trzy tygodnie. Dziś jeszcze nie wiem, czy uruchomimy szkoły w pełni. To będzie zależało głównie od opinii ministra zdrowia - mówił dalej szef MEN. Na samym początku mają zostać przywrócone zajęcia w klasach I-III szkół podstawowych. O tym pomyśle mówił też wcześniej minister Łukasz Szumowski.

Dariusz Piontkowski dodał, że w najbliższych dniach mają zostać opublikowane zasady przeprowadzenia egzaminów ósmoklasistów, zawodowych i matur. W piątek wysłany został też nowy harmonogram przeprowadzania rekrutacji do szkół średnich. Jest on związany właśnie ze zmianą terminów egzaminów.