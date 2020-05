Wypadek na A1 w Gorzuchowie. Bus zderzył się z samochodem osobowym. Sześciu poszkodowanych

zigzaur 20 minut temu 0

Autostrada to takie cóś bez skrzyżowań. Zatem do kolizji mogło dojść tylko podczas zmiany pasa ruchu albo - co bardziej prawdopodobne - przez najechanie od tyłu. Prawdopodobnie bus na lewym pasie jechał w odległości 10 cm za osobówką. Zatem jechał co najmniej z dozwoloną prędkością osobówek na autostradzie czyli 140 km/h. W Polsce policja nie ściga za takie zachowania i dlatego trup się ściele. Niezachowanie bezpiecznego odstępu powinno być karane wysokimi, naprawdę wysokimi grzywnami oraz okresowymi zakazami jazdy.



W stosunku do kierowców niektórych pojazdów (przewożących materiały niebezpieczne, ciężkich zestawów drogowych, autobusów z pasażerami itd.) kary powinny być zwiększane przez odpowiedni mnożnik w stosunku do grzywien podanych w taryfikatorach mandatów.