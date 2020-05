Pogoda na dziś - wtorek 12 maja. Miejscami opady deszczu ze śniegiem

Zobacz wideo Topniejący lodowiec może spaść z Mont Blanc

We wtorek, w porównaniu do poprzedniego dnia, temperatura miejscami spadnie aż o 16 stopni. Według wstępnych prognoz niższa temperatura może utrzymać się nawet do piątku.

Temperatura. Dziś od 9 do 12 stopni

Najniższa temperatura prognozowana jest dla Podlasia, gdzie będzie dziś około 9 stopni w ciągu dnia. Na jeden stopień więcej mogą liczyć mieszkańcy województwa pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego i dolnośląskiego. W Olsztynie, Zielonej Górze, Opolu, Krakowie i Rzeszowie zapowiadanych jest 11 stopni. Najwyższa temperatura we wtorek wyniesie 12 stopni. Według meteorologów tyle będzie w województwach zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Opady. Rano na wschodzie i w centrum może padać deszcz ze śniegiem

Większe rozpogodzenia możliwe są dziś jedynie na północy kraju. W pozostałych regionach przez większą część dnia przewidywane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. We wszystkich województwach będzie dziś padał deszcz. Najbardziej intensywne opady prognozowane są w pierwszej części dnia w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. Poza deszczem może tutaj spaść także śnieg. Wiatr na ogół umiarkowany oraz silny: w zachodniej i południowej Polsce będzie wiać w porywach do 60-70 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty dla 12 województw

W województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim wydano ostrzeżenia przed przymrozkami. Alert przed silnym wiatrem obowiązuje dodatkowo na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. W południowych powiatach województwa śląskiego i małopolskiego przewidywany jest również przyrost pokrywy śnieżnej o 3-5 cm.

