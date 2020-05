Pogoda za chwilę mocno się zmieni. Zjazd temperatury, burze i śnieg. IMGW ostrzega

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w swojej najnowszej prognozie ostrzega, że od poniedziałku pogoda gwałtownie się zmieni.

IMGW: nadchodzi gwałtowna zmiana pogody

Od północnego zachodu nadciąga chłodny front atmosferyczny, który przyniesie ochłodzenie. Ponieważ nie cały obszar kraju już jutro znajdzie się w jego zasięgu, w części - na północy i zachodzie - temperatura maksymalna wyniesie zaledwie 8-10 stopni Celsjusza, podczas gdy na południu i południowym wschodzie może dojść do 28-29 stopni - wynika z map dostępnych na stronie internetowej z danymi IMGW - pogodynka.pl.

Ten temperaturowy podział Polski widać też na innych mapach prognostycznych, w tym na portalu Windy.com - wystarczy przesunąć suwak na poniedziałkowe popołudnie.

Uwaga na burze i wiatr

Zmiany w pogodzie dotyczyć będą nie tylko temperatury. Front przyniesienie też porywisty wiatr, deszcz, a we wtorek możliwy jest nawet mokry śnieg.

Burze mogą zacząć się już w niedzielę w nocy. Jak wyjaśnia IMGW na swojej stronie internetowej, w poniedziałek po południu towarzyszyć im ma porywisty wiatr, lokalnie możliwy jest też grad. Wiać będzie też tam, gdzie front jeszcze nie dotrze, w Karpatach wystąpi tzw. wiatr halny.

Chłodne powietrze będzie przemieszczać się na wschód w nocy z poniedziałku na wtorek, wraz z intensywnymi opadami deszczu, deszczu ze śniegiem, możliwy też jest mokry śnieg - szczególnie na północnym wschodzie Polski i na terenach podgórskich. We wtorkowy poranek lokalnie możliwe są przymrozki. Wiatr w porywach może mieć do 80 km/h, we wtorek zacznie już powoli słabnąć.

Prognozowane porywy wiatru dobrze widać też na animacjach portalu Windy.com - szczególnie na późny wieczór w poniedziałek.

Zobacz wideo Czy wiesz, jak się zachować podczas burzy?

IMGW w swojej informacji zaznacza, że takie zjawiska pogodowe są typowe w naszym kraju w połowie maja. Popularnie takie ochłodzenie nazywane jest tzw. "zimnymi ogrodnikami", od imion świętych - patronów w kolejnych dniach: św. Pankracy 12 maja, św. Serwacy 13 maja, św. Bonifacy 14 maja, do nich 15 maja dołącza tzw. zimna Zośka - św. Zofia.

"Ta sytuacja jest rzadko spotykana w Polsce, jednak dość typowa jeżeli chodzi o napływ arktycznego powietrza. W maju bardzo często napływa do Polski chłodne powietrze. Mamy wtedy do czynienia z tak zwanymi 'ogrodnikami', a w połowie maja z tak zwaną 'zimną Zośką', czyli napływem zimnego powietrza, które powoduje przygruntowe przymrozki i znaczne obniżenie temperatury powietrza" - wyjaśniał w rozmowie z Informacyjną Agencją Radiową Grzegorz Walijewski z IMGW.

Niska temperatura pozostanie z nami do piątku. Na termometrach będzie maksymalnie od dwunastu do szesnastu stopni. Synoptycy prognozują, że na poprawę pogody będziemy musieli poczekać do kolejnego weekendu. Wtedy do Polski ma wrócić wyższa temperatura.